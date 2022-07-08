В Турции нашли дворец внука Чингисхана 8.07.2022, 14:53

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иллюстрационное фото

Первые раскопки монгольских исследователей за пределами своей страны принесли весьма впечатляющие результаты.

Турецкие и монгольские археологи провели археологические изыскания в провинции Ван (Турция). Раскопки начали после того, как ученые с кафедры истории Монгольского государственного университета обнаружили в древних персидских и армянских источниках сведения о местоположении летнего дворца Хулагу-хана, внука Чингисхана. События, описанные в источниках, происходили в XIII веке, пишет Naked science.

После этого исследователи проанализировали некоторые артефакты, находящиеся сейчас в коллекции Ванского музея, и пришли к выводу, что это образцы монгольской керамики и монгольские же черепицы — их сравнивали с находками в Каракоруме, столице Монгольской империи в 1220-1260 годах. Соединив сведения из средневековых текстов и данные о местах находок, археологи начали работу в поле.

В результате они нашли остатки караван-сарая и керамической печи, которые, по их мнению относятся к периоду государства Хулагуидов (Ильханидов). Так в российской историографии обозначают государство, сложившееся в результате завоеваний чингизида Хулагу (жил в 1217-1265 годах). Также обнаружены остатки стен, расположение которых наводит на мысль о ханском дворце.

Хулагу был одним из самых талантливых монгольских полководцев своего времени. Он возглавил так называемый Ближневосточный поход монголов против иранских низаритов (они же — ассасины из замка Аламут), Аббасидского (Багдадского) халифата и султаната Айюбидов (Египет и Западная Азия). Все эти государства пали, на их месте Хулагу основал свое.

Завоевательная политика империи Чингисхана не поменялась после его смерти. Ближний Восток стоял в планах. Но руки до него почему-то долго не доходили. Некоторые историки предполагают, что Хулагу, сын основателя государства Юань Хубилая, долго тянул с началом ближневосточного похода, потому что к северу от пути следования его войск располагался Улус Джучи (Золотая Орда).

Батый, троюродный брат Хулагу, к тому времени не только прошелся кровавым смерчем по русским землям, но и успел основательно подпортить отношения с правящим домом. Поэтому Хулагу мог ожидать удара в тыл. И только после смерти Батыя (это случилось в 1255 году), пополнив свои ряды воинами из Улуса Джучи, он выступил в поход в 1256 году.

Персидские историки Рашид ад-Дин и Джувейни писали, что численность войска Хулагу составляла 70 тысяч человек. Эти данные подтверждает и армянский историк Григор Акнерци. Все источники — почти современники событий, относятся к концу XIII или началу XIV века.

Скорее всего, Хулагу был буддистом — кстати, археологи предполагают, что рядом с найденными караван-сараем и дворцом должен был быть буддистский храм. Но вот старшая жена хана была христианкой и покровительницей христиан. В источниках есть упоминание, что Хулагу построил для нее храм, который археологи также надеются найти.

Вопреки общим представлениям, христианами в те времена были даже кочевники — например, найманы, которые стали союзниками Хулагу. Также военный союз с монгольским ханом заключил Хетум I, король Киликийской Армении.

Историки Лев Гумилев и Рене Груссе называли эту военную кампанию чингизида Желтым крестовым походом — именно из-за участия христиан. Кстати, начало его почти совпало с окончанием Седьмого крестового похода, крайне неудачного для христиан: мусульмане разбили крестоносцев и взяли в плен короля Франции Людовика IX (его пришлось выкупать за немалые деньги).

Хулагу оказался удачливее и талантливее короля Франции, и, по мнению ряда историков, только смерть великого хана Мункэ (четвертый хан империи чингизидов) в 1260 году заставила его прекратить поход (на Египет) и обосноваться в Иране. После смерти великого хана обычно начинались разборки между родственниками — чего опасался Хулагу. И не зря: буквально через два года взаимные претензии Золотой Орды и Хулагуидов привели к военным действиям.

На сегодня найдены руины то ли трех, то ли четырех дворцов монгольских ханов. Это дворец Хубилая во Внутренней Монголии (КНР), летний дворец Амбагай-хана в Иране и так называемый Старый Сарай, он же Сарай-Бату — столица Золотой Орды. Остатки последнего расположены на Селитренном городище в Астраханской области. Выше по Волге, на Царевском городище в Волгоградской области, по мнению некоторых историков, находился Новый Сарай, или Сарай-Берке, который стал столицей Орды в XIV веке.

Некоторое время назад вышел ряд статей, где продвигается гипотеза о том, что предположительный Сарай-Берке не мог быть столицей Золотой Орды — по той причине, что на месте раскопок нет находок монет XIV века. Гипотеза не выглядит вполне убедительно, так как Царево городище находится в месте, которое всегда было весьма населенным. И археологи, работавшие там, неоднократно отмечали следы разграблений — причем очень старых. Впрочем, наличие или отсутствие монет в Царевом городище никак не противоречит теории о том, что Сарай-Берке (или Сарай Аль-Джедид, Новый Сарай) — лишь новое название города на Селитренном городище, а выше по Волге был другой город, не столица.

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