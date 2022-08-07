Приступ безумия у депутата РФ напугал даже российских пропагандистов 2 7.08.2022, 13:31

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Политик угрожал Германии в прямом эфире.

Скандальный депутат Госдумы Алексей Журавлев в прямом эфире пропагандисткой передачи «60 минут» накинулся на немецкого журналиста с проклятиями и угрозами. Он назвал представителя западного СМИ «нациком», а также пообещал физическую расправу.

Это уже не впервые, опальный политик выходит за рамки хотя бы условного приличия в выражениях, но в этот раз смутился ведущий прокремлевского эфира Евгений Попов, который в целом отвечает за общую обстановку в студии. Соответствующий ролик опубликовало агентство УНИАН.

«Я хочу сказать этому нацику... и мне плевать. Мы придем и всех вас убьем! Пусть знает», – верещал Журавлев, комментируя слова немца о независимых расследований преступлений России в Украине.

В ответ на эту реплику ведущий пропагандист Попов пытался осадить взведенного гостя программы. Он несколько раз подчеркнул, что визави Журавлева – враг информационной войны, но не следует использовать студию для столь запрещенных заявлений.

«А мне плевать», – отрезал спесивый депутат.

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