Журналистку Ксению Луцкину приговорили к восьми годам колонии 2 28.09.2022, 15:35

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Ксения Луцкина

В СИЗО у нее серьезно ухудшилось здоровье.

Белорусская журналистка Ксения Луцкина получила 8 лет лишения свободы. Такой же срок наказания требовал для нее прокурор. Приговор вынес сегодня Минский городской суд, сообщает БелТА.

Луцкина обвинялась в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК).

Ксения Луцкина работала в Белтелерадиокомпании, уволилась оттуда в августе 2020 года и вступила в Координационный совет. В КС Луцкина занималась созданием общественного белорусского интерактивного телевидения, целью которого, по мнению Генпрокуратуры, являлось «сокрытие и искажение реальных фактов, эскалация протестной активности, стимулирование раскола в белорусском обществе, формирование у людей негативного мнения о деятельности госорганов».

Также, по версии обвинения, Луцкина «готовила и редактировала тексты заявлений, обращений, иных публичных выступлений и публикаций от имени и в интересах «Координационного совета» с целью наполнения его интернет-ресурсов, передачи их отдельным членам для дестабилизации политической, социальной, экономической и информационной обстановки в стране».

Луцкину задержали в декабре 2020 года. В СИЗО у нее серьезно ухудшилось здоровье после перенесенной несколько лет назад операции на головном мозге. Луцкина признана политзаключенной.

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