На искусственных островах неолита в Средние века пировали правители и жили монахи 29.09.2022, 13:02

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Эти острова называют кранногами.

В журнале Antiquity опубликована работа, авторы которой проанализировали образцы ДНК, собранные в ближних (до десяти метров) отложениях вокруг искусственных островов в Шотландии и Ирландии. Эти острова мы называем кранногами, их строили на озерах, на болотах, в устьях рек или на мелководных рифах в заливах, пишет Naked science.

Самые древние кранноги появляются примерно за четыре тысячи лет до нашей эры, в эпоху неолита. По сегодняшним представлениям, эти небольшие — до 30 метров в диаметре — острова люди строили, чтобы защититься от пришельцев, то есть мигрантов из континентальной Европы. Обнесенный частоколом искусственный остров, от которого шла лишь одна неширокая дорога к суше, — довольно удобный для обороны объект.

Время шло, но кранноги, судя по датировке углерода-14, оставались обитаемыми: люди жили на старых островах и сооружали новые вплоть до XVI века. Казалось бы, Средние века — время замков, которых в Шотландии и Ирландии немало и которые лучше справляются с защитной функцией. Но кранноги все же чем-то привлекали людей.

Заболоченные места гораздо сложнее изучать, чем те, что находятся на суше, поэтому археология кранногов — относительно новое начинание. Авторы работы исследовали один объект в Шотландии (использовался примерно с 500 года до нашей эры по десятый год нашей эры) и два в Ирландии (650-1300 годы нашей эры).

Они взяли образцы и провели анализ ДНК осадочных пород — новый метод, позволяющий ученым идентифицировать все растения и животных, которые некогда находились на том или ином участке ныне заболоченной земли. Как показал анализ, люди выращивали на искусственных островах злаковые растения, что в общем-то не было новостью.

Но он также выявил присутствие на кранногах нетипичных растений, таких как орляк (Pteridium). Это вид папоротника, который, по мнению авторов, был завезен на острова для использования в качестве подстилки или кровельного материала.

Анализ ДНК болотных отложений также показал, что на островах держали скот — одомашненных коров, овец, свиней и коз. Объединив полученные результаты с предыдущими исследованиями пыльцы и костей животных, ученые предположили, что они могут быстро и недорого определить ряд видов деятельности древних обитателей таких мест: например, содержание животных, забой скота, пиршества и церемонии.

Недавно мы рассказывали, что ученые обнаружили на неолитической керамике, найденной на кранноге на Внешних Гебридах, следы пшеницы и молока — свидетельства того, что в IV тысячелетии до нашей эры люди варили пшеничную кашу. Авторы новой работы пошли примерно тем же путем, что их коллеги, но только изучали гораздо более поздние периоды.

Они пришли к выводу, что если в самом начале искусственные острова несли именно защитную функцию, то позже (примерно с VIII века до нашей эры и до начала I века нашей эры) на них стали устраивать фермерские хозяйства. Ряд артефактов, найденных предыдущими археологическими экспедициями, говорит о том, что примерно в тот же период кранноги, расположенные на реках, использовали как своего рода торговые площадки — ведь вдоль рек шли пути торговли.

Авторы считают, что в средневековой Шотландии кранноги можно рассматривать как водные домики или дворцы. Сегодняшние богачи для демонстрации своего статуса покупают дом на набережной или остров в океане, а элиты Шотландии и Ирландии того времени строили (или реконструировали старый) искусственный остров на ближайшем живописном озере. Судя по анализу ДНК отложений, там устраивали празднества и закатывали пиры.

Кроме того, некоторые ирландские кранноги использовались Церковью, особенно в период раннего Средневековья (V-XI века нашей эры). В Ирландии тогда была распространена так называемая модель аскетического монашества, когда центральный монастырь был окружен скитами в отдаленных местах, в первую очередь — на островах. В Шотландии такая практика не была распространена — возможно, потому, что христианизация коснулась тех мест значительно позже, чем Ирландии (которая стала христианской еще в Античности и оставалась такой в дальнейшем), — уже к концу Темных веков.

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