«Мне что, салат теперь делать из кокосов?» 1 10.01.2023, 12:54

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Белорус сравнил цены на экзотические орехи и отечественные овощи.

В начале этого года премьер Беларуси Роман Головченко заявил, что рост цен в 2023 году неизбежен.

Чтобы компенсировать падение экспорта, белорусские производители повышают цены на внутреннем рынке. В связи с этим иногда отечественный продукт оказывается гораздо дороже импортного.

Так в одном из магазинов читатель телеграм-канала «Хартия-97%» обнаружил белорусские помидоры, которые стоят в два раза дороже кокосовых орехов.

«Мне что, салат теперь делать из кокосов?», - комментирует «успехи» луканомики покупатель.

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