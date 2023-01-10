«Мне что, салат теперь делать из кокосов?»
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Белорус сравнил цены на экзотические орехи и отечественные овощи.
В начале этого года премьер Беларуси
Роман Головченко заявил, что рост цен в 2023 году неизбежен.
Чтобы компенсировать падение экспорта, белорусские производители повышают цены на внутреннем рынке. В связи с этим иногда отечественный продукт оказывается гораздо дороже импортного.
Так в одном из магазинов читатель телеграм-канала
«Хартия-97%» обнаружил белорусские помидоры, которые стоят в два раза дороже кокосовых орехов.
«Мне что, салат теперь делать из кокосов?», - комментирует «успехи» луканомики покупатель.
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