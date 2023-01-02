Головченко: Рост цен неизбежен 4 2.01.2023, 11:58

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Экономист согласен с прогнозом белорусского премьера.

Премьер Беларуси Роман Головченко заявил, что рост цен в 2023 году неизбежен.

В интервью сайту Charter97.org экономист Лев Марголин также говорил о росте цен в 2023 году:

— Было бы удивительным, если бы в этих условиях инфляция не росла. Она практически вдвое превысила уровень инфляции в предыдущие годы. Судя по всему, она будет расти не меньшими темпами и в 2023-м году.

Санкции, которые были введены 26-го декабря (потолок цен на нефть), а также то, что будет введено с февраля 2023-го года в отношении нефтепродуктов, сильно ударили по России. Это будет сказываться гораздо серьезней, чем предыдущие санкции.

А поскольку Беларусь сейчас зависит от России больше, чем когда бы то ни было, стоит ожидать, что эти санкции ударят и по Беларуси.

Соответственно, можно ожидать инфляцию, рост цен, что полки в магазинах постепенно будут становиться все более пустыми и так далее. Это, к сожалению, неизбежный исход той политики, которую проводит Беларусь.

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