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В Украине погиб белорус-доброволец Эдуард Лобов

  • 27.01.2023, 19:25
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В Украине погиб белорус-доброволец Эдуард Лобов
Эдуард Лобов

Он получил осколочное ранение под Угледаром.

В Украине погиб еще один белорусский доброволец Эдуард Лобов. Как сообщает телеграм-канал «МКБ», он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде, участвовал в освобождении Киевской области и Чернобыля от российских оккупантов.

Вчера боец получил осколочное ранение под Угледаром. Но успел уничтожить более пять оккупантов. Он воевал в Украине с 2015 года.

Эдуард Лобов — бывший политзаключённый. Он был задержан 18 декабря 2010 года вместе с лидером «Маладога фронту» Дмитрием Дашкевичем, а после незаконно осуждён на четыре года колонии строгого режима. Эдуард полностью отбыл свой срок в колонии «Волчьи норы».

В 2014 году сайт Charter97.org объявил его лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

Отметим, что это уже 19-й белорус, отдавший жизнь за независимость Украины и Беларуси на украинской земле, с начала полномасштабной войны.

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