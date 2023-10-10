Найден террорист ХАМАСа, убивший немку Шани Лук 10.10.2023, 8:32

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Он загрузил в Сеть фото в той же одежде, в которой совершил одно из самых шокирующих преступлений.

Немецкие независимые расследователи отыскали в социальных сетях террориста ХАМАСа, причастного к одному из самых шокирующих убийств в ходе атаки 7 октября пишет Walla.

Шани Лук, убитой гражданке Германии, было немного за двадцать, она выросла в Израиле, затем уехала в Германию. Убежденная пацифистка, она отказалась от службы в армии по идейным соображениям, использовав для этого немецкий паспорт.

Девушка работала татуировщицей, любила природу, путешествия и электронную музыку. В сети еще сохранились ее видео с атакованного террористами фестиваля. А потом ее раздетое изувеченное тело боевики ХАМАСа провезли через Газу в пикапе под крики толпы «Аллах Акбар». Мать Шани, Рикарда просила предоставить информацию о ее судьбе, надеясь, что, несмотря на ужасное видео, девушка все еще жива.

Никто из отморозков и не думал прятать лица. И одного из них, державшего труп девушки за волосы, теперь опознали.

Его зовут Махмуда Абурджил. Он оказался настолько неумен, что загрузил в свой Google-аккаунт фото в той же одежде, в которой участвовал в террористической атаке.

«Полненький, невысокий, в черных джинсах и шлепанцах. Вот он собирает баклажаны и арбузы с бахчи. А вот, не переодевшись, везет труп только что убитой им и его подельниками безоружной девушки. Поражает его обыденный внешний вид. Но внешность обманчива», — пишет издание.

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