Похищенная боевиками ХАМАС гражданка Германии Шани Лук жива 10.10.2023, 16:22

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Она находится в больнице в секторе Газа в тяжелом состоянии.

Похищенная террористами из ХАМАС гражданка Германии Шани Лук находится в больнице в секторе Газа в тяжелом состоянии

Ей нужна эвакуация, сообщила мать девушки.

Напомним, террористы опубликовали видео с Шани. Ей сломали руки и ноги. Предполагалось, что она погибла.

Сайт Charter97.org писал, что немецкие независимые расследователи отыскали в социальных сетях террориста ХАМАСа, который причастен к ее похищению.

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