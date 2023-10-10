Похищенная боевиками ХАМАС гражданка Германии Шани Лук жива
- 10.10.2023, 16:22
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Она находится в больнице в секторе Газа в тяжелом состоянии.
Похищенная террористами из ХАМАС гражданка Германии Шани Лук находится в больнице в секторе Газа в тяжелом состоянии
Ей нужна эвакуация, сообщила мать девушки.
Напомним, террористы опубликовали видео с Шани. Ей сломали руки и ноги. Предполагалось, что она погибла.
Сайт Charter97.org писал, что немецкие независимые расследователи отыскали в социальных сетях террориста ХАМАСа, который причастен к ее похищению.