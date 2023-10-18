Президент Европарламента: Мы призываем МУС выдать ордер на арест Лукашенко 12 18.10.2023, 12:28

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Роберта Метсола

Роберта Метсола дала эксклюзивное интервью сайту Charter97.org.

Будет ли Брюссель добиваться привлечения к ответственности Лукашенко и его пособников? Готов ли Евросоюз ввести экономическое эмбарго в отношении белорусского режима? Ждут ли Беларусь в ЕС?

Об этом и не только в эксклюзивном интервью сайту Charter97.org рассказала президент Европейского парламента Роберта Метсола.

— Европарламент принял резолюцию, в которой призывает Международный уголовный суд выдать ордер на арест Лукашенко. В Брюсселе сегодня рассматривают белорусского диктатора как преступника?

— Европейские институты единодушно осудили белорусский режим и его лидера Лукашенко за возмутительные нарушения прав человека. ЕС непоколебим в своей солидарности с белорусским народом. И необходимо наращивать наши усилия.

В Европейском парламенте мы методично работаем над тем, чтобы борьба белорусского народа оставалась на повестке дня. Лукашенко усиливает репрессии. Его режим безжалостно преследует политических оппонентов, независимые СМИ, неправительственные организации и профсоюзы, искажая судебные разбирательства и грубо нарушая права человека.

Европейский парламент неоднократно и громко осуждал эти действия в многочисленных резолюциях, и мы продолжим взаимодействие с белорусской демократической оппозицией.

Мы не допустим, чтобы этот вопрос отошел на задний план.

— Будет ли Брюссель добиваться привлечения к ответственности окружения Лукашенко, силовиков, судей, которые причастны к преступлениям против человечности?

— Репрессии, совершаемые режимом Лукашенко, равносильны преступлениям против человечности. Это говорим не только мы, это заявил и Верховный комиссар ООН по правам человека.

Совершенные преступления должны быть расследованы и рассмотрены в судебном порядке.

Также необходимо принять меры в отношении незаконной депортации украинских детей из оккупированных Россией территорий Украины в так называемые оздоровительные лагеря в Беларуси с целью руcификации и индоктринации.

Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой (уполномоченная Путина по правам ребенка в РФ — прим. Charter97.org). Но мы продолжаем призывать Суд выдать аналогичный ордер на арест Лукашенко и добиваемся расширения списка лиц, находящихся под санкциями ЕС. Все белорусы, содействовавшие депортациям, должны быть привлечены к ответственности.

— Беларусь превратилась в контрабандный хаб, через который Россия обходит санкции ЕС. Рассматривает ли Брюссель синхронизацию санкций против путинского и лукашенковского режимов, чтобы закрыть все лазейки для обхода санкций?

— Евросоюз обеспокоен обходом санкций. Мы приняли 11 пакетов санкций против России после ее незаконного вторжения в Украину. Но мы видим лазейки, и важно сделать все возможное, чтобы не было обхода санкций. Для этого нам нужна эффективная имплементация. Мы обязаны обеспечить, чтобы санкции соответствовали своему назначению.

По этой причине в августе 2023 года Совет ЕС принял дополнительные ограничительные меры в отношении Беларуси. В их число входят санкции в общей сложности против 233 физических и 37 юридических лиц, торговые ограничения, запрет на использование системы SWIFT для пяти белорусских банков, а также запрет на операции с Национальным банком Беларуси.

Мы продолжим следить за выполнением всех санкций, чтобы определить, не возникают ли новые лазейки, чтобы продолжать давление на Москву и Минск.

— Одно из недавних предложений демократических сил — торговое эмбарго в отношении Беларуси. Может ли ЕС пойти на более решительные меры в отношении режима в Минске?

— Пока Лукашенко продолжает репрессии против белорусского народа и способствовать преступлениям Путина, все это время ответ ЕС будет оставаться единым и решительным. Мы продолжим давление, новые меры будут рассмотрены по мере необходимости.

Самое главное, мы продолжим полностью поддерживать белорусский народ в его законном призыве к демократии, свободе и миру.

— Белорусские дипмиссии прекратили выдачу паспортов и других документов белорусам за рубежом — речь идет о тысячах человек. Если оставить в стороне сомнительные с юридической точки зрения призывы к введению «нового паспорта», существует ли решение на уровне ЕС, обеспечивающее законное пребывание и путешествия для людей, у которых скоро истекает срок действия белорусских документов?

— Это еще один пример уязвимости Лукашенко, использующего притеснения в отношении своих [соотечественников], проживающих за границей. Заставляя их вернуться в Беларусь для продления паспорта, режим создает себе возможность выдвижения ложных обвинений.

Это абсолютно неприемлемо, и ЕС решительно осуждает тактику Лукашенко по манипулированию белорусами, живущими за границей с целью иметь возможность впоследствии привлечь их к ответственности.

В настоящее время ЕС изучает, каким образом паспортная политика Лукашенко затрагивает белорусских граждан, проживающих в ЕС. Мы хотим им помочь. Некоторые государства-члены ЕС, такие как Польша, Германия и Литва, уже нашли решения, которые позволяют белорусам беспрепятственное передвижение.

— Сегодня Брюссель серьезно рассматривает предоставление права на вступление в ЕС Украине и Молдове. Будут ли открыты двери Европы для Беларуси?

— Любое европейское государство, которое уважает ценности человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства закона и соблюдения прав человека, может подать заявку на вступление в Союз. Это прописано в договорах ЕС.

Это означает, что наши двери открыты для всех тех, кто рассматривает Европу как свой дом, включая, конечно же, и Беларусь, когда она станет демократической, свободной и независимой. До тех пор мы продолжим поддерживать белорусскую демократическую оппозицию и осуждать репрессивный режим Лукашенко.

— Что бы вы сказали белорусам, которые продолжают борьбу за свободу и европейское будущее их страны?

— Мы с вами. Мы со всеми теми отважными белорусами, которые принесли в жертву так много на своем пути к демократии. Несмотря ни на какие преграды, Европейский парламент глубоко привержен тому, чтобы вас поддерживать. Нет более праведной цели, чем стремление к свободе. Вы можете быть уверены, что в Доме европейской демократии у вас всегда будет искренний партнер и друг.

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