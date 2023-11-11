СМИ: На «Витебскдреве» прогремел взрыв и вспыхнул сильный пожар 1 11.11.2023, 13:36

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В МЧС заявили об «инциденте».

Жители Витебска сообщают, что на предприятии «Витебскдрев» вспыхнул сильный пожар, а до этого слышали взрыв.

Об этом пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

В МЧС подтвердили ЧП на «Витебскдрев», но назвали его «инцидентом».

«На предприятии «Витебскдрев» днем 11 ноября произошел инцидент. На месте работают спасатели», — сообщила пресс-служба МЧС.

«Подразделения МЧС работают по сообщению об инциденте на предприятии «Витебскдрев», — говорится в уведомлении ведомства, но детали произошедшего не раскрываются.

Спасатели эвакуировали 35 человек. Предварительно один мужчина пострадал.

В опубликованном МЧС ролике слышно, как по громкоговорителю сообщается о пожарной опасности и озвучивается просьба к работникам и посетителям покинуть помещения. Также в ролике видно, как сотрудники скорой эвакуируют мужчину, у которого бинтами замотана голова.

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