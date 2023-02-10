Последние минуты работы погранперехода «Бобровники»: что увидели очевидцы по обе стороны границы 7 10.02.2023, 20:23

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Граница опустела в считанные минуты.

Погранпереход «Бобровники» закрыт, шлагбаумы пункта пропуска опустились в 14:00. Десяткам автомобилей пришлось развернуться. Кто-то уехал обратно в Беларусь, кто-то обратно в Польшу. За час до закрытия перехода на границе было много журналистов. Причем по обе стороны шлагбаумов, пишет «АвтоГродно».

Со стороны Беларуси журналисты засняли момент, как автомобили, следовавшие в Польшу, разворачиваются и возвращаются в нашу стране. Им не хватило минут 20-30.

Граница опустела в считанные минуты, люди в очередях тоже стали разворачиваться. Оживились все и в зоне ожидания. Водители большегрузов стали получать новые разрешения, дающие право уехать из зоны ожидания в ПП «Берестовица» и пересечь границу в другом пункте пропуска.

«Закрытие Бобровников более ощутимо, чем Кузницы»

Полтора года назад белорусы уже сталкивались с подобной ситуацией, когда закрывался польский пункт пропуска «Кузница». Это было 9 ноября 2021 года.

Но когда закрывали «Кузницу», движения на пункте пропуска уже особо и не было, тогда действовали «Ковидные ограничения», за границу ездили лишь единицы, а альтернативой оставались «Бобровники». И действительно, после снятия карантина, большинство жителей Гродненской области поехали именно через «Берестовицу - Бобровники». Очереди из легковых автомобилей занимали от 12 часов до суток и более, очереди из грузовиков занимали по несколько суток.

По данным польской стороны, только в июле 2022 года пунктом пропуска «Бобровники» воспользовалось более 143 тысяч человек, в ноябре 2022 – свыше 97 тысяч.

Теперь же выбор небольшой: «Привалка», «Бенякони» и Брест. Каждый из этих пунктов пропуска увеличивает дальность и время поездки.

«Последние мгновения Берестовицы, ждем таможку (надеюсь ещё побываем здесь)», – написал автор фотографии в одном из тематических чатов.

Фотографии с польских изданий:

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