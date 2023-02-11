«Закрывайте погранпереходы полностью и рвите все отношения с Лукашенко» 11.02.2023, 18:21

Белорусы отреагировали на то, что Польша может закрыть и оставшиеся пункты пропуска на границе.

Вчера польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу. На фоне этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил закрытия других переходов на границе с Беларусью.

Читатели сайта Charter97.org отреагировали заявление Польши:

«Шкловский у...ок все угробил. Тех же автоперегонов, которые приносили в казну Беларуси миллиарды долларов в год. Вступил в «таежный союз» с ватниками экс-представитель убыточного совхоза «Городец».

«Какая приятная неожиданность!».

«Красный костёл закрыт, Будславский костёл лукашисты чуть не сожгли, кладбища польские уничтожают, Анжелика Борис под домашним арестом, Анджею Почобуту - 8 лет. Сколько же можно терпеть?».

«Закрывайте полностью и рвите все отношения с лукашенковской властью!».

«Выпускай, тварь, всех политических заключённых. Дальше и Китай может подключиться. Десятый пакет санкций на подходе, военный преступник для Украины».

«Грузовые можно все закрыть, пускай Лу рожу чешет».

«Нужно скорее закрывать все погранпереходы, особенно для фур. Белорусская власть обнаглела до предела. Сначала объявила дипломатическую войну Польше и выслала сотрудников посольства, потом начала уничтожать польские могилы и школы. Уважаемые поляки, закрывайте все погранпереходы, остановите этот поток режимных грузоперевозок с обходом санкций».

«Экономически необходимо продолжать давить режим Лукашенко, а заодно и Москву! Это действенный вариант!».

«Спасибо большое. Братья-поляки!».

«Похоже, что Польша настроена серьезно, слишком много го..на лукашисты вылили в адрес соседнего государства!».

«Лука еще попросит прощения у Анджея Почобута».

«Самое интересное, что даже при СССР переходы действовали в Гродно, Брест, Свислочь, Берестовица».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».