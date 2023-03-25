Политолог: Путин ездит в кортеже с зенитным ракетным комплексом «Панцирь» 25.03.2023, 12:34

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Глава РФ готовится к атаке дронов.

В кортеже президента РФ Владимира Путина присутствует ЗРК «Панцирь».

Об этом в интервью главному редактору интернет-издания gordonua.com Алесе Бацман рассказал российский политолог Станислав Белковский.

«Он [Путин] же уже ездит в кортеже с комплексом ПВО «Панцирь», чтобы сбивать подлетающие дроны… потенциально, – сообщил Белковский. – Да, уже в кортеже есть «Панцирь». Два Aurus… он же едет на двух машинах, чтобы не было известно, в какой из них он сидит. Но это распространенная практика для лидеров государств, не только для него. Он вот ездит на «двух танках», кортеж по городу, и зенитный ракетный комплекс «Панцирь».

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