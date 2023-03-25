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Лукашисты устроили массовый «хапун» активистов БСДП на День Воли

  • 25.03.2023, 14:32
  • 1,594
Лукашисты устроили массовый «хапун» активистов БСДП на День Воли

Задержания прошли в Бресте, Бобруйске и Пружанах.

В Бресте, Бобруйске и Пружанах силовики провели задержания и обыски в квартирах активистов БСДП. Пресс-служба партии сообщает, что некоторые политики остаются за решеткой.

В Бресте силовики задержали активиста ЦК БСДП Валентина Лазаренкова. В его доме устроили обыск. Причины и основания для преследования политика пока не известны.

У члена ЦК БСДП, председателя Могилевской областной организации БСДП Юрия Гриневецкого также прошел обыск. Силовики изъяли технику, партийные журналы и флажки с партийной символикой. После обыска Гриневецкого забрали на допрос. Известно, что сейчас он на свободе.

Также стало известно о задержании активистов БСДП в Пружанах Брестской области.

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