Журналистка Ксения Луцкина в колонии переболела двусторонней пневмонией 7.03.2023, 13:28

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Ксения Луцкина

У политзаключенной обострились проблемы со здоровьем.

В гомельской колонии №4 политзаключенная журналистка Ксения Луцкина в феврале переболела двусторонней пневмонией. Об этом «Народной Воле» рассказал ее отец Олег Луцкин.

«Около двух недель провела в больничной палате колонии, но сейчас ее уже оттуда выписали», — говорит отец.

Ранее сообщалось, что у Ксении обнаружили онкологическое заболевание. По словам отца, ее поставили в очередь на МРТ, но неизвестно, на сколько затянется эта очередь.

«Вообще же самочувствие дочери очень плохое. Делают разные уколы, даже антиконвульсанты. Но Ксения под постоянным наблюдением медиков, хоть какой-то медицинский уход есть. На врачей она не жалуется», — добавляет Олег Луцкин.

По состоянию здоровья Луцкину в колонии освободили от работ в промышленной зоне.

Журналистка, работавшая в Белгостелерадиокомпании, в 2020-м уволилась и присоединилась к деятельности Координационного совета. Луцкину обвинили в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и осудили на восемь лет заключения. В январе этого года ее включили в список лиц, причастных к экстремистской деятельности.

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