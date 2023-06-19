Залужный о контрнаступлении Украины: Операция продолжается согласно плану
- 19.06.2023, 20:09
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Главнокомандующий ВСУ показал работу по самым тяжелым направлениям фронта.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел работу в группировках войск, которые выполняют самые сложные задачи в районах, где идут ожесточенные бои.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу Залужного в Facebook.
По его словам, ему в этом помогал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала.
«Противник пытается не допустить продвижения наших подразделений. Для этого он развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов», - говорится в сообщении.
Залужный подчеркнул, что несмотря на яростное сопротивление оккупантов, украинские воины делают все возможное для освобождения украинской территории. Операция продолжается согласно плану.