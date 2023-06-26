Пригожин прокомментировал поход на Москву 26.06.2023, 18:06

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Евгений Пригожин

Это первое публичное заявление главаря ЧВК «Вагнер», сделанное после окончания мятежа.

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала аудиокомментарий главы ЧВК «Вагнера» «по поводу прошедших событий»

Это первое публичное заявление Пригожина, сделанное после окончания мятежа. В 12-минутном аудиосообщении Пригожин подробно рассказал об организованном им мятеже.

«ЧВК «Вагнера» — самое опытное и боеспособное подразделение в России, в возможно и в мире.

В последнее время это подразделение добилось хороших результатов на Украине.

В результате интриг, непродуманных решений это подразделение должно было прекратить существование с 1 июля.

Совет командиров довел информацию до бойцов. Никто не согласился подписывать контракт с Минобороны, так как все понимали, что это приведет к потере боеспособности и что опытные бойцы фактически пойдут на мясо.

Те кто хотел перейти в Минобороны — перешли. Но это 1-2%.

Все доводы, чтобы сохранить ЧВК, были использованы, но ни один не был реализован.

Мы были против этого решения. Оно было принято в самый неподходящий момент. Мы собирались, если это решение не будет принять, выйти 30 июня и передать технику около штаба СВО.

Несмотря на то, что мы не проявляли никакой агрессии, по нам был нанесен ракетный удар. Около 30 бойцов погибли. Это послужило триггером того, что мы решили выдвигаться немедленно.

Я сказал, что мы не собираемся проявлять агрессию. Но если по нам будут бить — мы будем давать ответ.

Во время всего марша мы прошли 780 километров. Не был убит ни один солдат на земле. Мы сожалеем о том, что мы вынуждены были наносить удары по авиационным средствам — но это потому что они бросали бомбы.

Мы блокировали и обезвредили все военные объекты, которые находились на дороге. Не погиб никто из находившихся на земле. Среди нас — несколько раненых и двое погибших солдат Минобороны, которые приоединились к нам по собственной воле.

Целью похода было не допустить уничтожения ЧВК Вагнера и привлечения к ответственности тех, кто совершил огромное количество ошибов к ходе СВО.

Все военные, которые нас видели, поддерживали нас.

Мы остановились в тот момент, когда первый отряд развернул свою артиллерию, сделал разведку — и стало очевидно, что прольется много крови. Мы посчитали, что демонстрация достаточна. Мы развернулись, потому что:

1) мы не хотели пролить русскую кровь.

2) мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране.

В это время Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК в законной юрисдикции. Колонны развернулись назад и ушли в лагеря.

Обратите внимание. Наш марш показал множество вещей:

серьезные проблемы безопасности по всей территории страны — мы блокировали все аэродромы и воинские части.

За 24 часа мы прошли то расстояние, которое составляет расстояние от границы с Украиной до Ужгорода. Если бы в начале СВО задачи выполняли такие же люди как ЧВК Вагнера, возможно спецоперация длилась бы сутки. Мы показали уровень организации, который должен быть у российской армии.

Когда мы шли мимо российских городов, мирные жители встречали нас с флагами России и Вагнера. Они все были счастливы. Многие из них до сих пор пишут слова поддержки, а некоторые разочарованы в том, что мы остановились. Потому что в марше справедливости они видели поддержку борьбы с бюрократией и другими недугами, которые сегодня имеются в нашей стране.

Это основные вопросы, на которые я могу дать ответы, чтобы исключить кривотолки:

— наш марш мы начали из-за несправедливости,

— по дороге на земле мы не убили ни одного солдата,

— за сутки не дошли всего 200 километров до Москвы, полностью взяли под контроль Ростов,

— мирные жители рады нас видеть,

— мы показали, каким образом должно было выглядеть 24 февраля 2022,

— у нас не было цели свержения режима и законно избранной власти,

— развернулись мы, чтобы не проливать кровь русских солдат», - сказал Пригожин.

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