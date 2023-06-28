Россияне запаниковали из-за наступления ВСУ под Донецком 5 28.06.2023, 14:24

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Украинские войска «продавили» российский фронт в районе Авдеевки.

ВСУ начали продавливать российский фронт на Донецком направлении фронта под Авдеевкой, накрывая противника дальнобойной артиллерией, cообщает dialog.ua.

Российские пропагандисты сообщают о тревожной ситуации на Донецком и Авдеевском направлениях фронта, где подразделения ВСУ все более активно действуют на передней линии фронта и накрывают позиции оккупантов танковыми и артиллерийскими залпами.

Ухудшение обстановки для россиян подтверждают оккупационные войска, передавая информацию своим пропагандистам.

Одна из них Марина Харькова на своей странице в социальной сети «Вконтакте" сообщает, что на Авдеевском направлении возле Донецка подразделения российской армии в последние дни ощутили резкое усиление активности ВСУ.

Каждые 2 дня бронетанковые соединения украинской армии выводят на позиции технику и открывают огонь по россиянам с мест, в которых оккупанты не могут достать их ответным огнем.

ВС РФ также накрывает дальнобойная артиллерия ВСУ. Пропагандистка сообщает, что ВСУ «наглеют с каждым днем».

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