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Правозащитник: В Лидском РОВД внезапно умер местный поэт

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  • 5.06.2023, 11:06
  • 9,140
Правозащитник: В Лидском РОВД внезапно умер местный поэт
Дмитрий Сорокин

Ему было 37 лет.

В Лидском РОВД на выходных внезапно скончался 37-летний местный поэт, участник фестивалей современного искусства Дмитрий Сорокин, пишет правозащитник Сергей Сыс.

Подробности гибели поэта неизвестны. Похороны во вторник.

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