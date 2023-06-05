Правозащитник: В Лидском РОВД внезапно умер местный поэт

Правозащитник: В Лидском РОВД внезапно умер местный поэт6
- 5.06.2023, 11:06
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Ему было 37 лет.
В Лидском РОВД на выходных внезапно скончался 37-летний местный поэт, участник фестивалей современного искусства Дмитрий Сорокин, пишет правозащитник Сергей Сыс.
Подробности гибели поэта неизвестны. Похороны во вторник.
У Лідскім РАУСе на выходных раптоўна памёр 37-гадовы мясцовы паэт, удзельнік фестываляў сучаснага мастацтва Дзмітрый Сарокін.— СяржукСыс (@i3nroX0reUY9H47) June 5, 2023
Пра ягоную смерць у фэйсбуку ў нядзелю паведаміў карыстальнік з Ліды “Гервасій Выліваха”.
Падрабязнасці гібелі паэта невядомыя. Пахаванне ў аўторак. pic.twitter.com/hSDVKam3m2