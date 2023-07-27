Минздрав лишил лицензии медцентр «Новое зрение» 1 27.07.2023, 11:08

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Ранее в медцентр приходили силовики из КГК.

Министерство здравоохранения прекратило действие лицензии УП «Медицинский центр «Новое зрение» на медицинскую деятельность с даты ее выдачи, а также лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с 27 июля 2023 года.

В работе медцентра департамент финансовых расследований КГК якобы нашел нарушения законодательства о лицензировании. Утверждается, что медцентр предоставил подложные документы.

В апреле этого года в отношении фактического владельца медцентра и четырех сотрудников медучреждения было возбуждено уголовное дело за «уклонение от исполнения обязанностей по перечислению налогов». КГК заявлял, что более 50 сотрудников центра получали зарплату «в конвертах».

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