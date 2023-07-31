Военкоматы Волгоградской области начали предлагать женщинам заключить контракт с Минобороны РФ 31.07.2023, 18:29

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Мужчины заканчиваются?

Военкоматы Волгоградской области запустили кампанию по привлечению в армию женщин. Жительницы региона сообщают о звонках с предложением заключить контракт с Минобороны, пишет oblvesti.ru.

«Мне позвонили с военного комиссариата и озвучили предложение, которое то ли удивило, то ли шокировало. Я не имею никакого отношения к армии, к той же медицине. Мой категоричный отказ восприняли спокойно», — рассказала жительница Волжского.

В самом военкомате подтвердили, что действительно проводят обзвон женщин с предложением записаться в армию. При этом дежурный отметил, что звонки «носят информационный характер и ни к чему не обязывают». Если же женщина согласится стать «добровольцем», то это не значит, что ее обязательно отправят на войну в Украине, утверждают в призывном учреждении.

Там также добавили, что все желающие служить по контракту жительницы Волгоградской области могут сами обращаться в военкоматы, где их «проинформируют о всех возможностях».

В начале июля реклама, приглашающая «встать с мужчинами в одном строю», появилась в пабликах Омска. На службу звали врачей, фельдшеров, медсестер и поваров. Причем последним двум было необязательно иметь образование по специальности.

В военкомате сообщили, что заключить контракт может женщина до 50 лет. Срок — минимум год, причем отпусков в течение этого периода не предусмотрено.

Куда отправят женщин, неизвестно. В военкомате заявили, что они будут служить в российских регионах, к которым власти также относят Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины после их аннексии осенью 2022 года.

Вопрос об отправке женщин на фронт встал после объявления в России мобилизации. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что Минобороны не собирается призывать женщин — этого нет «и в планах на будущее». Однако в Генштабе отмечали, что в данном вопросе могут быть сделаны исключения для медработников, «но потребность в таких специалистах минимальная».

7 марта этого года Шойгу рассказал, что в войне с Украиной участвуют 1100 женщин, и каждая третья уже получила госнаграды.

Позже в структурах, отвечающих за обеспечение армии, констатировали нехватку медицинских специалистов на фронте. Так, в конце апреля руководитель учебного центра тактической медицины концерна «Калашников» Артем Катулин заявил, что больше половины российских военных, которые погибли в Украине, умерли из-за неграмотного оказания медицинской помощи. По той же причине многие солдаты стали инвалидами, отметил он.

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