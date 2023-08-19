У Гиркина в СИЗО начались серьезные проблемы 14 19.08.2023, 10:55

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Стало известно, что происходит с диверсантом.

После месяца содержания в российском СИЗО бывший полевой командир боевиков «ДНР» Игорь Гиркин начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщила его жена Мирослава Регинская, передает УНИАН.

По ее словам, на днях она получила письмо от мужа, датированное 6 августа. В нем осужденный Гаагским судом международный преступник заверил, что у него все хорошо.

«Жарковато в камере, несмотря на постоянно работающий кондиционер, но в принципе терпимо, можешь не беспокоиться. Холодильник забит, не успеваю съедать, так много продуктов больше не приноси», – написал Гиркин в письме.

Вчера отставного террориста посетил в СИЗО его адвокат, который рассказал жене об истинном состоянии заключенного.

«У Игоря ухудшилось состояние здоровья, обострились хронические заболевания, начала отниматься рука, затруднено дыхание. Обследование до сих пор не проводилось, от чего, я, честно говоря, в глубоком шоке. Ничем другим, как откровенным издевательством я это назвать не могу», – заявила жена.

Регинская заверила, что не намерена мириться с таким положением дел и будет добиваться медосмотра для мужа.

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