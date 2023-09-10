Приглашенный в Минск режиссер жестоко потроллил друга Лукашенко 10.09.2023, 10:54

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Итальянец Джанкарло дель Монако рассказал о показательном случае в немецком Карлсруэ.

Национальный театр оперы и балета Беларуси объявил о планах на будущий сезон. В том числе, состоится премьера оперы «Набукко», которую поставил итальянец Джанкарло дель Монако. Это уже второй случай когда иностранец приедет на работу в минский театр, откуда после 2020-го уволили десятки человек. Но главное, что приглашенный гость в свое время жестко потроллил одного из диктаторов, находившихся в особых отношениях с Александром Лукашенко.

В одном из интервью Джанкарло дель Монако рассказывал о постановке того же «Набукко» в театре немецкого города Карлсруэ.

— Дело происходило за два месяца до начала войны в Персидском заливе (1991 год. — Прим. ред.), и я сказал сценографу: «Я не хочу видеть на сцене все эти мечи, шлемы, э!» Мы вышли на улицу и видим: на первой странице газеты «Бильд» <…> - на первой странице портрет иракского диктатора и подпись: «Я — Навуходоносор». Саддам Хуссейн. Мы переглянулись и решили преподнести немцам подарок.

По его словам, после премьеры остальные представления шли в концертной версии: арабы пригрозили взорвать театр.

— А меня иракцы обещали убить, так что полтора месяца я отсиживался в тайной квартире под охраной полицейских. Дело в том, что мы изобразили войну Ирака с Израилем. Иракцы выигрывают битву, в пролом Стены плача, у которой молятся евреи, на танке в мол, не можешь ли, Йегова, помочь мне? И тот ему действительно помогает. В общем, был колоссальный скандал, все тамошние арабы бушевали.

В том же интервью итальянский режиссер говорил о другом своем спектакле: «То — вечная история: диктатура, подавление искусства, убийство художника».

Между тем Лукашенко называл лидеров Сирии, Ирака и Ливии (соответственно, Хафеза Асада, Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи) «величайшими мыслителями».

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