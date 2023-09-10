Украинка, предсказавшая ликвидацию Пригожина, рассказала, что будет с Путиным 3 10.09.2023, 13:10

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Озвученная полгода назад информация подтвердилась.

Российский президент Владимир Путин должен ответить за свои преступления против человечества. Бывший главарь ПВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже распрощался с жизнью. За полгода до его смерти украинская экстрасенс Мария Тихая предрекла его смерть и рассказала, как умрет Путин.

Прогноз она дала в интервью телеканалу «Мы — Украина» еще 18 января.

«О Путине я думаю, что смерть его будет связана с болячкой, со старостью. Я не думаю, что его уберут. Мы этого ждали очень долго, но вся надежда на смерть и его старость. Это какая-то болячка. Я связываю это с его спиной, с сосудами. Будет ситуация, связанная со здоровьем, обострение», – рассказала экстрасенс.

«Причем из-за какой-то женщины — нервного перенапряжения... Кстати, когда выпадает карта Императрицы — это карта матери, женщины, жены. Но я всегда говорю, что для Украины это карта нашей родной земли, «материнская карта», — добавила она.

А вот Пригожина, думаю, уберут. Такая же ситуация, как была со Стремусовым — то же самое», — отметила ведьма.

На вопрос о том, уберут ли Пригожина в рамках «змеиного гнезда» будет ли какой-нибудь суд, она ответила, что это будут «свои»: «Я не верю в суд. Я считаю, что суд не гуманно в этом случае по отношению к украинцам. Они столько всего наделали, столько убили».

«У Пригожина карта Лиса падает – какая-то ситуация будет связана с воздухом. Считаю, что Пригожина уберут военные, это будет в их помете что-то», — резюмировала экстрасенс.

Смерть Пригожина в авиакатастрофе

Вечером 23 августа появилась информация о том, что в Тверской области РФ упал гражданский российский бизнес джет Embraer Legacy 600, номер RA-02795. Впоследствии стало известно, что на борту среди пассажиров числился Евгений Пригожин.

Следственный комитет России 27 августа официально подтвердил гибель главы ППК «Вагнер» Евгения Пригожина. Экспертиза СК подтвердили личности всех 10 погибших во время крушения самолета в Тверской области.

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