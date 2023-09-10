Люди в униформе и масках атаковали польских военных на границе с Беларусью 1 10.09.2023, 13:18

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Нападение произошло в районе Дубичей Церкевных.

Группа из 7 человек в униформе и замаскированными лицами, находящаяся на белорусской территории, бросала камни в польский патруль на границе.

Инцидент произошел вчера около 22 часов по белорусскому времени в районе Дубичей Церкевных. По утверждению Погранслужбы Польши, у людей были рогатки и фонари, которыми они ослепляли польские патрули. На место происшествия был направлен специальный автомобиль Tur. Никто не пострадал.

За минувшие сутки в Польшу пытались незаконно попасть 15 иностранцев. На участке Пласка четверо граждан Бурунди и Конго переправились в Польшу через приграничную реку Волкушанка.

На латвийско-белорусской границе задержан 101 человек, на литовско-белорусской незаконных пересечений не зафиксировано.

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