«Расход сказочный — на трассе может показать 3,5 л!» 15 10.09.2023, 20:28

5,514

Белорус рассказал о дизельном Hyundai i30 1.6 CRDi из ЕС.

Благодаря пригону автомобилей из Европы белорусский рынок пополняется не только трёх-пятилетними машинами, но и новыми моделями, ранее у нас не представленными. В их числе Hyundai i30 — универсал привлёк внимание журналиста прежде всего своей редкостью на «вторичке». Естественно, av.by позвал продавца на подъёмник, а заодно расспросил о плюсах и минусах автомобиля.

«Девушка пересела с Qashqai на i30 — теперь боится цепляться за каждый бордюр»

Минчанин Вячеслав приехал на съёмку на дизельном Hyundai i30. Пробег универсала 2019 г. в., оснащённого 1,6-литровым CRDi и семиступенчатым «роботом», составляет чуть более 145 тысяч километров.

— Универсалом владеет девушка, которая купила себе Hyundai i30 взамен кроссовера Nissan Qashqai второго поколения. Чего греха таить, знакомая попросила меня продать универсал: она в автомобилях слабо разбирается, а я раньше работал в данной сфере, поэтому мне легче будет это сделать, — начинает рассказ собеседник. — Почему продаёт? Ну вот представьте девушку, которая пересела с высокого «Кашкая» на более низкий универсал. Конечно же, теперь с маленьким клиренсом боится ловить бордюры в городе, ведь каждая поездка превращается в стресс.

— Она особо ни с кем не советовалась — произошла эмоциональная покупка, а «Хёндэ» понравилась ей внешне, плюс яркий цвет и изящный дизайн сделали своё дело. К тому же стёкла с заводской тонировкой. По сути, взяла «японца» у одного из столичных дилеров по программе трейд-ин со своей доплатой. Ей даже какую-то гарантию на автомобиль пообещали… Получается, она стала второй в Беларуси владелицей данного авто, хотя машину пригоняли из Европы в феврале 2023-го. Из нюансов — небольшой окрас на правом переднем крыле, а в остальном i30 абсолютно обслужена и готова сменить собственника.

— Комплектация здесь богатая — наверное, до максимальной не хватает кожаной обивки салона, LED-оптики и панорамной крыши. Всё остальное, кажется, есть! В целом машина хозяйку устраивала и работой семиступенчатого «робота», и расходом дизтоплива. Но что поделать — маленький клиренс. Решила продавать, чтобы пересесть на вариант повыше.

«На трассе при 120 км/ч выходит 4,2—4,5 л дизтоплива»

Премьера пятидверного универсала Hyundai i30 Wagon состоялась в марте 2017-го, хотя само третье поколение представили шестью месяцами ранее — тогда презентовали хетчбэк. Помимо данных двух кузовов, модель имеет вариант исполнения в виде фастбэка.

Переднеприводный автомобиль относится к компактному сегменту (или С-классу, если следовать европейским стандартам). Среди основных конкурентов корейской модели — основатель «гольф-класса», он же Volkswagen Golf.

Ширина (1 795 мм) и колёсная база (2 650 мм) универсала идентичны параметрам хетчбэка, однако грузо-пассажирская версия длиннее и выше — 4 585 и 1 465 мм соответственно. Кроме того, модификация Wagon обладает солидным багажным отделением: от 602 до 1 650 литров полезного пространства.

— Конечно, по габаритам это не Volkswagen Passat B3, в котором можно десятки мешков картошки возить, но для среднестатистической семьи вполне достаточно. Поскольку универсал покупала девушка, здесь скорее актуальнее аналогия с косметичкой: очень большая косметичка поместится. Трёх человек сзади не посадишь, а вот двух — смело.

Hyundai i30 оснащается широким спектром бензиновых двигателей, дизель же в дорестайлинговых версиях третьего поколения один — 1,6-литровая «турбочетвёрка» CRDi с непосредственным впрыском Common Rail и шестнадцатью клапанами. Варианта мощности два: на 115 и 136 сил.

В обновлённых экземплярах 2020-го модельного года также используется данный силовой агрегат, однако изменённый добавлением технологии мягкого гибрида.

— Для обычного человека 136-сильного дизеля хватит по динамике и производительности. Если кто-то захочет побуксовать и пожечь резину, то стоит рассмотреть иную модель автомобиля. Хотя здесь опять же… «Хёндэ» уверенно берёт разгоны, пускай и более плавно. По характеру машина семейная, для родителей с одним ребёнком или двумя детьми. Переехать из одной точки в другую — оптимально.

— Переключение передач в «роботе» практически не ощущается. Возможно, если задаться целью и следить за переходом между передачами, то будет заметнее, однако важно ли это? Знакомые механики сказали, что эти корейские «роботы» хорошо выхаживают. Главное — смотреть за ними. Одним словом, не забывать про регламентное обслуживание. РКПП агрессивной езды тоже не любит.

— А как в плане расхода топлива?

— Врать не буду: сегодня в пробках показала около шести литров, хотя производителем заявлен расход порядка пяти.

— Вы говорите «врать не буду», словно шесть литров в городском цикле — это много.

— Просто на трассе при скорости до 120 км/ч выходит 4,2—4,5 л. Хорошая аэродинамика позволяет снижать сопротивление встречного воздуха, — отмечает Вячеслав. — Если совсем «пенсионерить», то при 90 км/ч бортовой компьютер вообще может показать 3,5 л.

— Честно говоря, я весьма скептически относился к корейским машинам. Однако, хотя это и Hyundai, посадка и поведение на дороге у машины отличные. Подвеска мягкая, но без перекоса в сторону валкости. Мне есть с чем сравнить: мой личный автомобиль — Volvo V60, а для охоты и рыбалки — Suzuki Grand Vitara. Для повседневной эксплуатации i30 — идеальный вариант.

«Хорошее соотношение цены и качества — больше стоить i30 просто не может»

— Я уже говорил, что владелице машина понравилась внешним видом, хотя и сам считаю Hyundai i30 симпатичным автомобилем. Могу её понять. Ну вы посмотрите: тонировка, яркий синий цвет, семнадцатидюймовые диски — красота. Универсал действительно выделяется в потоке среди других машин.

— Есть функция удержания в полосе, круиз-контроль, парктроники, камера заднего вида, датчики слепых зон в зеркалах — идеальный набор для семейного человека. Подруливание — классная опция. Я даже пробовал на скорости до 40 км/ч на дороге без машин ехать, проверяя функцию удержания полосы, и система действительно возвращает авто на правильную траекторию. Практически «Тесла»! — улыбается мужчина.

— Надо сказать, на этом универсале на самом деле удобно ездить. Садишься — кресло обнимает спину, в отличие от многих других моделей, где приходится постоянно искать удобное положение. После них толком не получается разогнуться: настолько кресло утомляет.

— Выходит, что владелица толком не поездила на Hyundai i30?

— Да, она купила её в начале лета, покаталась два месяца, после чего поняла: может повредить машину о бордюры. Видите, все люди разные… Проехала около 4 000 км и захотела вернуться к кроссоверам.

— Получается, обслуживание тоже особо не проводили?

— Нет, масляный сервис осуществлялся на дилерской площадке, где девушка купила автомобиль. Ей потому и дали гарантию: знали, что обслужили и технически привели в порядок универсал. Я приценивался к расходникам чисто для понимания — всё доступно: пара колодок — от 30 до 50 рублей, тормозные диски — около 100—150 BYN. Работающий человек точно в силах содержать такой автомобиль.

— Здесь также есть система AdBlue, причём информация о мочевине отображается на бортовом компьютере. Бояться её не стоит, главное — не пропускать заправку жидкости. У хозяина, который не заботится о машине, всё ломается: и AdBlue выйдет из строя, и колёса отвалятся… Я купил канистру за 50 рублей и по необходимости заправляю. В любом случае бачка хватает на 10 тысяч километров — небольшая трата на длинной дистанции.

— Наверное, особых минусов у Hyundai i30 нет. Не потому, что машина идеальная, а благодаря соотношению стоимости и качества. Больше стоить она просто не может, находится ровно в своём ценовом сегменте. Оттого сравнивать её с более престижными моделями бессмысленно — какая есть. Обычный городской автомобиль.

Hyundai i30 выпуска 2019 года, как становится ясно из материала, выставлен на продажу. За 1,6-литровый автомобиль просят 17 450 долларов.

Изучить состояние четырёхлетнего Hyundai i30 мы отправились к специалистам сети СТО TEXX Service. Интересно, найдутся ли замечания у работников сервиса к дизельному универсалу с пробегом более 145 тысяч километров?

Дизельный двигатель Hyundai D4FB производили с 2005 по 2020 год. Силовой агрегат пережил модификацию, после чего устанавливался на многие модели Hyundai и Kia. В целом мотор заслужил хорошую репутацию за надёжность и ресурс, а также дешевизну доноров на разборках. Правда, в первые годы его выпуска случались нарекания по турбинам, образованию нагара на впуске, а также короткому интервалу замены цепей ГРМ.

Диагностика ходовой части автомобиля не выявила неисправностей или люфтов, а вот на передние тормозные диски мастер обратил внимание владельца. Заметна значительная выработка — образовался бортик. Соответственно, рекомендуется замена передних тормозных дисков. Сзади — в хорошем состоянии.

— Уровень масла слегка превышен. Возможно, его чуть перелили при замене, — озвучивает специалист, добавляя: — Уровень антифриза и тормозной жидкости в порядке. По технической части замечаний нет. Разве что передняя губа бампера со следами неаккуратной парковки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».