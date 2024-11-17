The NYT: США разрешили ВСУ бить дальнобойным оружием по территории РФ 31 17.11.2024, 21:36

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В ответ на вступление военных из КНДР в войну.

Президент США Джо Байден снял ограничения на нанесение ударов американским дальнобойным оружием по территории России, сообщает The New York Times.

Оружие, скорее всего, будет использоваться против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области, заявили собеседники агентства.

Решение Байдена, срок полномочий которого заканчивается через два месяца, является серьезным изменением в политике США, отмечает издание.

По словам источников The New York Times, разрешение украинцам использовать ракеты большой дальности, принято в ответ на неожиданное решение России ввести в бой северокорейские войска, утверждают источники.

По информации издания, удары будут нанесены с использованием ракет ATACMS, дальность полета которых составляет до 190 миль (306 км).

Впоследствии география ударов АTACMS может расшириться, утверждают источники NYT.

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