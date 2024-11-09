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Путин на Валдае клянчит разговор с Трампом

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  • Виктория Сюмар
  • 9.11.2024, 13:57
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Путин на Валдае клянчит разговор с Трампом

Но избранный глава Белого дома мыслит другими категориями.

Валдай российский диктатор Путин избрал как местом любимой резиденции для себя и своей семьи, так и местом главного российского геополитического форума.

Раньше на Валдай ездили и украинские политологи и агенты разного рода. Последние годы приличные люди этот форум обходят стороной, но сейчас, после саммита БРИКС, Путин снова собрал неподалеку от дома конференцию «поговорить о будущем мира».

Его часовая речь наверняка должна была бы стать предметом изучения психиатров для уточнения диагноза. Однако, в нынешних условиях, ее стоит проанализировать, ведь в ней – основные «хотелки» диктатора для будущего разговора о мире на континенте.

Здесь Путин снова четко продемонстрировал, что Украину он никаким субъектом не видит и считает ее сугубо инструментом в руках Запада. Этот самый Запад он назвал «меньшинством», стремящимся к мировой гегемонии, и приписал России роль остановить «тех, кто рвется к мировому господству»…

Амбиция российского карлика – ни много ни мало изменить мир, и собирается он это делать следующие 20 лет. Очевидно речь идет о многополярном мире с отказом от концепции «единого мирового полицейского», роль которого после развала Союза выполняли США.

Не обошлось и без намека на возможность применения ядерного оружия и предупреждения, что нынешняя траектория движения Запада – это «путь к катастрофе» с прозрачным намеком на третью мировую…

Короче, публично делал все возможное, чтобы максимально повысить ставки перед разговором с недавно избранным американским президентом Дональдом Трампом.

Очевидно, что без такого разговора ни один мирный план Трампа не сработает. Очевидно, что такой разговор не состоится до 20 января.

И еще более очевидно, что Путин очень его хочет: сесть за стол с лидером сильнейшей страны мира со своими условиями.

Правда, для Трампа подобные лекции про устаревшую геополитику выглядят не более, чем сотрясением воздуха.

Трамп – бизнесмен. Он мыслит другими категориями. И, как представляется, вряд ли готов воспринимать такие заявки на один из полюсов мирового влияния от страны, экономика которой меньше экономики Италии или Бразилии.

И даже если в чем-то согласиться с логикой кремлевского диктатора о «странах-инструментах» в руках других государств, то Россия для Трампа точно выглядит как инструмент для продвижения интересов Китая.

Однако с Путиным он поговорит. Самой кровавой войной после второй мировой Путин выклянчил этот разговор. И от него, от этого одного разговора, будет зависеть чертовски много.

Виктория Сюмар, «Фейсбук»

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