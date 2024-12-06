В Гомеле поликлиника судится с 20 медиками 1 6.12.2024, 12:49

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С них пытаются взыскать причиненный ущерб.

Гражданское дело, по которому проходят 20 медработников, начнут рассматривать 9 декабря в суде Центрального района Гомеля. Истцом выступает Гомельская центральная городская клиническая поликлиника, а лицом, защищающим ее права, — городская прокуратура. Как следует из расписания суда, предмет спора — возмещение работниками причиненного ущерба, пишет «Флагшток».

В списке ответчиков — трое медиков, остальные признаны соответчиками. Среди них значится Вера Драко — как выяснил «Флагшток», это заместитель заведующего поликлиники № 6.

Еще один ответчик — Елена Царенкова, которая, по крайней мере в 2019 году, работала медсестрой прививочного кабинета той же поликлиники № 6. Тогда она рассказывала о ходе прививочной кампании от гриппа газете «Гомельские ведомости».

Напомним, в марте в Гомеле вынесли приговор за уничтожение более 92 тысяч доз вакцин от COVID-19 и гриппа. Виновными тогда были признаны заведующая отделением профилактики одной из поликлиник Гомеля и две медсестры, занимавшиеся приписками объемов вакцинации. Конкретная поликлиника не называлась.

На протяжении почти двух лет сотрудницы поликлиники уничтожили вакцины на сумму 1 млн 871 тысяча рублей — по нынешнему курсу это 535 тысяч долларов. Фигуранткам дали «домашнюю химию» — от 4 до 5 лет ограничения свободы без направления в колонию — и обязали возместить нанесенный ущерб.

Это не единичный случай. Медработники делали приписки по темпам вакцинации, чтобы получать премии и выполнять показатели.

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