В колонии умер белорусский политзаключенный Игорь Ледник 3 20.02.2024, 11:54

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Игорь Ледник

(Обновлено) Его осудили, несмотря на инвалидность.

В могилевской колонии умер политзаключенный, бывший член партии «Грамада» Игорь Ледник. Активисту было 64 года.

Состояние здоровья активиста ухудшилось в заключении, ему сделали операцию на желудочно-кишечном тракте.

Игоря Ледника задержали еще в апреле 2022 года за статью в партийном журнале БСДП — в нем нашли «клевету» на Лукашенко.

Активиста осудили, хотя у него 2-я группа инвалидности из-за проблем с сердцем.

В июне 2022 г. адвокатка сообщила, что состояние здоровья политзаключенного ухудшилось, Игорь находился в санчасти следственного изолятора в лежачем положении.

Напомним, 21 мая 2021 года в Шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок. 5 января 2022 года в Могилеве покончил жизнь самоубийством политзаключенный Дмитрий Дудойть. 7 мая 2023 года в колонии умер политзаключенный Николай Климович.

5 июля 2023 года в Лидском РОВД внезапно скончался 37-летний местный поэт, участник фестивалей современного искусства Дмитрий Сорокин.

11 июля 2023 года в Гродненской тюрьме от прободной язвы умер художник Алесь Пушкин.

13 января 2024 года в колонии от пневмонии умер белорусский политзаключенный Вадим Храсько.