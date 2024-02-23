Политзаключенный Владимир Гундарь пятый месяц находится в камере-одиночке 23.02.2024, 13:25

Владимир Гундарь

Об этом он рассказал родным во время разрешенного раз в месяц звонка.

Политзаключённый Владимир Гундарь пятый месяц находится в камере-одиночке. Об этом он рассказал родным во время разрешённого раз в месяц звонка, сообщает racyja.com.

Известно, что в могилёвской тюрьме № 4 Гундарю выдают лекарства и делают уколы, чего не было в других тюрьмах. После месяцев в одиночке «ему уже тяжело» и «он переживает».

Владимир Гундарь — общественный деятель из Барановичей, имеет инвалидность 2-й группы (нет одной ноги). Его задержали в конце 2020-го по «делу Автуховича». Во время задержания Гундарь разбил свой телефон, его действия квалифицировали как «насилие над должностным лицом» и в мае 2021-го осудили на три года колонии. Правозащитники признали Владимира Гундаря политзаключённым. В то время он продолжал находиться под следствием. В октябре 2022-го Гундаря приговорили по «делу Автуховича» к 18 годам лишения свободы. В апреле 2023-го был третий суд. За оскорбление прокурора политзаключённого приговорили к 2,5 года заключения. Путём частичного сложения наказаний окончательно Владимира Гундаря приговорили к 20 годам колонии в условиях усиленного режима.

В прошлом году за три месяца в бобруйской колонии политзаключённый два из них провёл в ШИЗО. Впоследствии его перевели на тюремный режим сроком на 3 года.