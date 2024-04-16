К Полине Шарендо-Панасюк снова не пустили адвоката 16.04.2024, 12:05

Политзаключенная уже давно написала соответствующее заявление для этого.

Четыре месяца адвокату не дают встретиться с активисткой «Европейской Беларуси» Полиной Шарендо-Панасюк, хотя она уже давно написала соответствующее заявление для этого.

Муж Полины Андрей Шарендо в Facebook сообщил, что 15 апреля адвокат в очередной раз пытался попасть к политзаключенной, но ему было отказано.

Уже четыре месяца адвокату не дают встретиться с Полиной, хотя она уже давно написала соответствующее заявление для этого.

Напомним, Полину Шарендо-Панасюк осудили на два года лишения свободы.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», сейчас находится в колонии в городском поселке Заречье (Гомельская область). Две недели назад к ней допустили адвоката. Но адвокат дал подписку о неразглашении. Полина находится в полной изоляции. В колонии у Полины сильно ухудшилось здоровье.

Как сообщал сайт Charter97.org, депутаты Европейского парламента из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) призвали освободить активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк.

Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.