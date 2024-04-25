Польша поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста 10 25.04.2024, 11:01

3,588

Фото: Charter97.org

Об этом заявил министр обороны страны.

Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста обратно в страну.

Об этом заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в среду, 24 апреля, сообщает Reuters.

Ранее Польша предлагала помочь Украине, чтобы те, кто подлежит военной службе, вернулись в свою страну для выполнения своего гражданского долга.

«Думаю, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе, и слышат, сколько усилий нам приходится приложить, чтобы помочь Украине», — сказал он.

Косиняк-Камыш не уточнил, как будет помогать Польша в этом вопросе. Однако добавил, что «возможна любая поддержка», если будет обращение со стороны Украины.

По данным базы данных Евростата, по состоянию на январь 2024 года в странах Евросоюза проживает около 4,3 миллиона украинцев, из них около 860 тысяч — взрослые мужчины.