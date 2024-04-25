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Лукашенко панически боится освобождения Беларуси войсками НАТО

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  • 25.04.2024, 14:45
  • 7,394
Лукашенко панически боится освобождения Беларуси войсками НАТО

«Первым будут освобождать Кобринский район».

Лукашенко во время выступления на так называемом ВНС рассказал о сценарии, которого он панически боится. Диктатор заявил, что белорусские добровольцы «готовятся зайти в Беларусь, объявить там свою власть и обратиться к НАТО»:

— Не знаю почему выбрали Кобринский район... он же не у самой границы... хотят захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска. Первыми будут идти «дэмакратычныя сілы», второй шеренгой — войска НАТО.

Также диктатор заявил, что американцы готовят белорусскую освободительную армию:

— Ее основу должны составить полк Калиновского и другие добровольческие формирования, Белорусский добровольческий корпус.

Лукашенко сказал что операция якобы проходить по тому же сценарию, что и недавние рейды в Белгородскую область.

Также на так называемом ВНС председатель КГБ Иван Тертель заявил, что в «Литве и Польше производят дроны для атак на критически важные объекты Беларуси», а его ведомство якобы предотвратило «удар беспилотников по Минску»:

— Удары должны были наноситься с территории Литвы по объектам в Минске и в его пригородах.

В заключении так называемое ВНС утвердило «новую концепцию безопасности Беларуси».

Документ предполагает «укрепление коллективной безопасности» c Россией и членами ОДКБ.

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