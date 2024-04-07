Беларусь получила от России еще несколько вертолетов Ми-35М 7.04.2024, 17:08

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В Минобороны рассказали, для чего они нужны.

В Минобороны Беларуси сообщили, что на один из аэродромов ВВС и войск ПВО прибыла очередная партия из четырех вертолетов Ми-35М. Напомним, первую партию такой техники российского производства поставили в нашу страну в августе 2023 года.

Как сообщает Минобороны, вертолеты перегоняли белорусские летчики, которые прошли обучение в учебном центре Вооруженных Сил РФ. Маршрут перелета составил более 2000 километров.

«Вертолет Ми-35М внешне похож на вертолет Ми-24, но принципиально отличается от него новейшей электроникой и современными приборами. Он способен применять более широкую номенклатуру авиационных средств поражения и готов выполнять задачи в любых условиях», — уточнили в Минобороны Беларуси.

По словам заместителя командующего ВВС и войсками ПВО — начальника авиации полковника Леонида Давидовича, «уже совсем скоро они встанут в строй, и в ближайшем будущем новые Ми-35М будут заступать на боевое дежурство и полноценно участвовать в других мероприятиях боевой подготовки».

Напомним, контракты на поставку из России двух батальонных комплектов БТР-82А и первой партии из четырех вертолетов Ми-35М были подписаны в конце августа 2020 года. Бронетранспортеры поступили на вооружение с 2021 года, тогда же ожидались и вертолеты.

Первую партию вертолетов Ми-35 российского производства поставили в Беларусь в августе 2023 года.

Ми-35М — это глубокая модернизация Ми-24. В отличие от других модификаций, он имеет неубирающиеся шасси, укороченное крыло с двумя (вместо трех) точками подвески вооружений, новый автомат перекоса — механизм для управления несущим винтом, обновлена электроника.