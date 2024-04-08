Казахстан подготовил «сюрприз» для россиян 2 8.04.2024, 9:58

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У российских компаний начались проблемы.

Российский бизнес жалуется на осуществление переводов в Казахстан: в местных банках они «зависают» на недели, рассказал «Известиям» вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев.

Долларовые операции «висят» давно, а с конца февраля проблемы начались и с транзакциями в национальных валютах, отметил Дунаев.

По его словам, это связано с тем, что кредитные организации пытаются максимально защитить себя от возможного влияния вторичных санкций. При этом некоторые местные банки вообще отказываются работать с Россией — например, Halyk Bank.

Проблемы с платежами из России в Казахстан действительно существуют, подтвердил председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» («НПС») Александр Линников. По его словам, сложности начались еще в январе этого года. Теперь обработка транзакций занимает две-три недели.

Особенно тщательно и долго платежи из России проверяют казахстанские банки, у которых на расчетно-кассовом обслуживании есть клиенты из «недружественных» стран, говорит начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев, пишет The Moscow Times.

В то же время кредитные организации занимают двойственную позицию: они не хотят попасть под санкции, но и пытаются не разрушить отношения с российскими контрагентами, отметил эксперт.

Ужесточение контроля из-за риска вторичных санкций заметно и в дальнейшем оно продолжится, предупредил генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

В конце декабря 2023 года американский президент Джо Байден разрешил Минфину США вводить санкции в отношении иностранных банков, если они помогают в проведении сделок для подсанкционных российских лиц. Нарушители правил могут попасть под полные блокирующие санкции США.

До этого угроза вторичных санкций привела к проблемам при обработке платежей в Китае, Турции и ОАЭ. В частности, в январе несколько китайских банков перестали проводить платежи в юанях. Среди них Ping An Bank и Bank of Ningbo, которые входят в топ-15 кредитных организаций Китая.

В Турции с декабря почти полностью прекратили принимать деньги из российских кредитных организаций. Только в феврале местные банки возобновили расчеты с Россией, но по лимитированному перечню товаров.