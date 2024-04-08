«Есть ряд интересных моментов, о которых прикорытная пропаганда умалчивает» 4 8.04.2024, 14:37

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Что не так с Ми-35, которые режим получил от РФ.

Лукашистские СМИ трубят о поставке в Беларусь четырех российских транспортно-боевых вертолетов Ми-35. Однако читатель сайта Charter97.org обращает внимание на важные детали:

— Режиму не хватает денег на решение вопросов в коммунальном и социальном секторе, но на оружие он не скупится. На сегодняшний день такой вертолет стоит от $25 до $35 миллионов. Но есть ряд интересных моментов, о которых прикорытная пропаганда умалчивает.

Заявку на эти вертолеты Лукашенко сделал еще в 2020-ом, но получил их по остаточному принципу. Есть серьезные проблемы с техническим обслуживанием Ми-35. Бразилия из-за этого заменяет их на турецкие Т-129 АТАК.

Эта модель демонстрирует достаточно большие потери в ходе боевых действий. С 2014 г. больше десяти этих машин были потеряны в Сирии и Ираке. После февраля 2022-го защитники Украины уничтожили несколько десятков Ми-35. Процент потерь этой модели самый высокий среди всех, которые применяют силовики РФ.

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