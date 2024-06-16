«Котел» в Волчанске: эксперт рассказал, что ждет окруженных россиян 16.06.2024, 2:33

Оккупанты попали в ловушку.

Российские оккупанты попали в окружение на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Процесс подвоза еды и боекомплекта для вражеских сил затруднен – снабжение происходит дронами, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«В самом Волчанске очень интересная ситуация возникла недавно, когда их штурмовое подразделение было окружено на заводе. С одной стороны якобы, если смотреть на карты, то там есть контроль, а с другой стороны – это подразделение, которое находится полностью в окружении», – пояснил он в эфире телеканала «Эспрессо».

Сейчас еда и боекомплект вражеским войскам поставляется дронами. Однако такой логистический элемент – ненадежный, говорит эксперт.

«Поэтому в ближайшее время, я думаю, они или сдадутся в плен, или будут двухсотыми. Если в целом говорить по Харьковщине, то много внимания уделяется Липцам, Волчанску, хотя наиболее опасные зоны, где у россиян все же есть ситуативное продвижение – это именно Покровское и Краматорское направление, Часов Яр. На Харьковщине ситуация более стабильная и контролируемая Силами обороны Украины», – констатировал Коваленко.