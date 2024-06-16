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Лукашенко, где ядерное оружие?

  • Александр Коваленко
  • 16.06.2024, 5:00
Лукашенко, где ядерное оружие?

Понимают ли белорусские «ядерные» пилоты, что они самоубийцы.

Пропагандистское Белорусское телевидение уже устало снимать сюжеты с бравой 116-й штурмовой авиационной базы ВВС, где на Су-25 размещают якобы ядерные бомбы, которыми Лукашенко не устает грозить враждебно-настроенному Западу.

Но, вот у меня возникает вопрос по этому поводу. И не один…

Вопрос первый. Зачем ядерные бомбы блюрить и закрывать чехлами? Пускай все видят, какое грозное оружие Лукашенко передал Путин. Ведь если вы со всех утюгов пыхтите, что у вас есть ядерное оружие, какой смысл его скрывать?

Вопрос второй. Единственная ядерная бомба, которую может нести Су-25 — это РН-40. Да, были еще РН-24 и РН-28, но они в 1980-е были сняты с вооружения и утилизированы. А вот РН-40 «неофициально» продолжает оставаться на вооружении. И, скажем так, ничего секретного в этой бомбе нет, о ней уже давно известно все и вся, от технических характеристик до внешнего вида.

Так, что мешало лукашенковскому телевидению показать на пилонах Су-25 установленную и хорошо всем знакомую, абсолютно не секретную уже как лет тридцать, РН-40?

Вопрос третий. Если на Су-25 установлена была РН-40, то почему так странно ее хвостовое оперение размещено? Поясню. Специфика крепления РН-40 в том, что ее оперение при размещении на пилонах, будет размещено диагонально, а вот на скрине видно, что оперение вертикальное. Такое размещение больше свойственно ОФАБ-500, например.

Вопрос четвертый. Лукашисты уже давно хвастаются тем, что у них есть ядерное оружие, но Су-25, который вроде как является носителем ядерных бомб, так и не удосужились перекрасить в «противоатомный» цвет. Противоатомный — это особый оттенок белого, лучшим образом защищающий самолет от светового излучения. Белорусские генералы не знают об этом?

И вопрос последний. А белорусские «ядерные» пилоты понимают, что они самоубийцы? Просто, Су-25, дозвуковой штурмовик, не способен, после сброса ядерной бомбы покинуть зону поражения. Не каждый сверхзвуковой истребитель на это способен, а тут старичок, который даже во времена СССР не рассматривался серьезно как носитель «ядерки», а тут столько пафоса!

Собственно, из всего вышеизложенного, думаю, каждый для себя сделает соответствующие выводы, что там у Лукашенко с «ядеркой».

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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