Страна «якобы» Telegram-канал «СерпомПО»

16.06.2024, 6:00

Здесь все ненастоящее.

По помойно-пропагандной ленте ТАСС, из ушедших во мрак прошлого советских времен несется усвоенное уничижительное словечко «якобы».

Сегодня выплыло: «Без России нельзя достигнуть мира на Украине, но до сегодняшнего дня РФ якобы так и не приложила усилий для достижения мира, считает Шольц».

Давайте вернем вам, тассовцы это любимое вами слово в место, где вы трудитесь. Якобы президент, якобы спецоперация, якобы мирные инициативы, якобы государство, якобы дипломатическое ведомство, якобы победители, якобы пресса, якобы дружественные страны. И так далее.

Вы же из страны «Якобы», тассовцы. Здесь все ненастоящее, не то, чем ваше начальство его называет. Нет буквально ни одной вещи, которая соответствовала бы своему имени. Вы тоже, кстати, якобы информагентство.

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