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«Дети откровенно высмеивают подобные попытки «педагогов» угодить российскому режиму»

  • 16.06.2024, 20:41
«Дети откровенно высмеивают подобные попытки «педагогов» угодить российскому режиму»

Как Кремль распространяет «русский мир» в школах.

В ходе проведения итоговых экзаменов в школах на оккупированных территориях Донбасса выявлена интересная тенденция: при упоминании имени Владимира Путина в работе оценка автоматически становится выше.

По информации Центра национального сопротивления, выпускники делятся в соцсетях подобными условиями успешной сдачи экзаменов. Тем не менее, дети откровенно высмеивают подобные попытки «педагогов» угодить российскому режиму.

Заметно, что на оккупированных территориях Украины имеется дефицит кадров в учительском составе из-за отказа большинства украинских педагогов сотрудничать с оккупантами.

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