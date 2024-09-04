Уникальные «эликсиры долголетия»: ученые назвали самые полезные для здоровья ягоды 1 4.09.2024, 15:31

Они помогают продлить молодость сосудов.

Недавно завершившееся масштабное научное исследование, длившееся на протяжении двух десятилетий, позволило американским ученым выявить три ягоды, обладающие уникальными свойствами для поддержания здоровья и продления жизни. По данным авторов работы, речь идет о клюкве, чернике и клубнике.

Согласно полученным результатам, систематическое включение этих ягод в рацион питания способно значительно увеличить продолжительность жизни человека. Специалисты объясняют это высоким содержанием в них особых веществ — антоцианов, оказывающих мощное положительное воздействие на организм.

В частности, антоцианы обладают выраженными антиоксидантными свойствами, что позволяет им замедлять процессы старения кровеносных сосудов. Это, в свою очередь, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний — одной из ключевых причин преждевременной смертности.

Кроме того, данные соединения благоприятно влияют на уровень артериального давления и сексуальную функцию. Таким образом, включение клюквы, черники и клубники в рацион не только способствует увеличению продолжительности жизни, но и поддерживает общее состояние здоровья человека.

Авторы масштабного исследования подчеркивают, что полученные ими выводы стали результатом многолетней работы с участием большого количества добровольцев. Таким образом, они уверены в высокой достоверности установленных закономерностей.

По мнению ученых, регулярное употребление этих ягод можно рассматривать в качестве одного из эффективных и естественных способов профилактики преждевременного старения организма. Они отмечают, что данные продукты фактически выступают в роли «эликсиров долголетия», благодаря содержащимся в них ценным биологически активным веществам.

Стоит отметить, что выявленные полезные свойства клюквы, черники и клубники не являются открытием в строгом смысле. Ранее неоднократно проводились исследования, демонстрировавшие благотворное влияние этих ягод на различные аспекты здоровья. Однако нынешнее масштабное исследование, растянувшееся на 20 лет, позволило получить особенно надежные и убедительные данные.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com