Bloomberg: Коды от банковских карт заменят данными, которые не украдут мошенники 1 4.09.2024, 19:23

1,166

Одноразовые пароли уже не помогают защитить деньги от аферистов.

Mastercard продолжает бороться с мошенниками, которые воруют денежные средства людей, когда те совершают онлайн-покупки. Компания хочет исключить привычные нам данные банковских карт – номера, пароли, коды подтверждения, сообщает Bloomberg.

Их заменят биометрией – отпечатками пальцев или сканированием лица, рассказал генеральный директор Майкл Мибах.

Чтобы заменить одноразовые коды подтверждения токенами на основе биометрической информации, Mastercard будет сотрудничать с банками и поставщиками платежей.

Это будет последним шагом финансовой индустрии для борьбы с мошенничеством. Ожидается, что к 2028 году аферы с онлайн-платежами превысят $92 млрд.

Компания планирует, что к концу десятилетия все операции электронной коммерции в Европе будут проходить по-новому.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com