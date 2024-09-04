Bloomberg: Коды от банковских карт заменят данными, которые не украдут мошенники

Bloomberg: Коды от банковских карт заменят данными, которые не украдут мошенники1
- 4.09.2024, 19:23
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Одноразовые пароли уже не помогают защитить деньги от аферистов.
Mastercard продолжает бороться с мошенниками, которые воруют денежные средства людей, когда те совершают онлайн-покупки. Компания хочет исключить привычные нам данные банковских карт – номера, пароли, коды подтверждения, сообщает Bloomberg.
Их заменят биометрией – отпечатками пальцев или сканированием лица, рассказал генеральный директор Майкл Мибах.
Чтобы заменить одноразовые коды подтверждения токенами на основе биометрической информации, Mastercard будет сотрудничать с банками и поставщиками платежей.
Это будет последним шагом финансовой индустрии для борьбы с мошенничеством. Ожидается, что к 2028 году аферы с онлайн-платежами превысят $92 млрд.
Компания планирует, что к концу десятилетия все операции электронной коммерции в Европе будут проходить по-новому.