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Bloomberg: Коды от банковских карт заменят данными, которые не украдут мошенники

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  • 4.09.2024, 19:23
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Bloomberg: Коды от банковских карт заменят данными, которые не украдут мошенники

Одноразовые пароли уже не помогают защитить деньги от аферистов.

Mastercard продолжает бороться с мошенниками, которые воруют денежные средства людей, когда те совершают онлайн-покупки. Компания хочет исключить привычные нам данные банковских карт – номера, пароли, коды подтверждения, сообщает Bloomberg.

Их заменят биометрией – отпечатками пальцев или сканированием лица, рассказал генеральный директор Майкл Мибах.

Чтобы заменить одноразовые коды подтверждения токенами на основе биометрической информации, Mastercard будет сотрудничать с банками и поставщиками платежей.

Это будет последним шагом финансовой индустрии для борьбы с мошенничеством. Ожидается, что к 2028 году аферы с онлайн-платежами превысят $92 млрд.

Компания планирует, что к концу десятилетия все операции электронной коммерции в Европе будут проходить по-новому.

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