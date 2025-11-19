Путин снова заговорил о жизни до 150 лет 25 19.11.2025, 22:27

Ранее диктатор РФ обсуждал продолжительность жизни с председателем КНР.

Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни, заявил диктатор РФ Владимир Путин. Он допустил, что однажды люди смогут жить до 150 лет, передает «Коммерсантъ».

«Можно, наверное, довести (время жизни. — Прим.) и до 150 лет. Но всегда будет мало. Так же, как денег», — сказал Путин на конференции Сбера AI Journey-2025.

Правитель отметил, что сейчас в России стремятся увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет у женщин и чуть меньше у мужчин. Он добавил, что в некоторых странах продолжительность жизни уже достигла более 80 лет.

