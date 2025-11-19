закрыть
21 ноября 2025, пятница, 16:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин снова заговорил о жизни до 150 лет

25
  • 19.11.2025, 22:27
  • 14,206
Путин снова заговорил о жизни до 150 лет

Ранее диктатор РФ обсуждал продолжительность жизни с председателем КНР.

Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни, заявил диктатор РФ Владимир Путин. Он допустил, что однажды люди смогут жить до 150 лет, передает «Коммерсантъ».

«Можно, наверное, довести (время жизни. — Прим.) и до 150 лет. Но всегда будет мало. Так же, как денег», — сказал Путин на конференции Сбера AI Journey-2025.

Правитель отметил, что сейчас в России стремятся увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет у женщин и чуть меньше у мужчин. Он добавил, что в некоторых странах продолжительность жизни уже достигла более 80 лет.

Написать комментарий 25

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип