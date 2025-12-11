закрыть
11 декабря 2025, четверг, 22:01
Все билеты на концерт Макса Коржа в Бухаресте раскупили менее чем за две недели

  • 11.12.2025, 22:01
Концерт состоится на Национальном стадионе, который вмещает 54 тысячи человек.

Все билеты на концерт белорусского исполнителя Макса Коржа в Бухаресте (Румыния) проданы. Соответствующее объявление появилось 11 декабря в Instagram музыканта.

Концерт, напомним, состоится 23 мая на Национальном стадионе, который вмещает 54 тысячи человек. Продажи билетов стартовали 2 декабря.

«Спасибо всем, кто поддержал идею концерта в Бухаресте. Может тогда еще один в Европе?» — поинтересовался у своих поклонников Макс Корж.

В комментариях пользователи идею поддержали. Некоторые предложили музыканту подумать над тем, чтобы организовать в Европе не один дополнительный концерт, а больше. В качестве возможных локаций предлагали Амстердам, Прагу, Германию.

«Просто в глобус тыкни, мы все пригоним», — пообещал пользователь dukalisev.

Напомним, последний концерт белорусского исполнителя, который прошел 9 августа 2025 года на стадионе PGE Narodowy в Варшаве (Польша), собрал более 70 тысяч человек.

