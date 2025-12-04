Уиткофф и Кушнер встретятся с представителем Украины в Майами 4.12.2025, 8:07

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и экс-советник Дональда Трампа Джаред Кушнер

Для обсуждения мирного плана.

В четверг, 4 декабря, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа встретятся в Майами с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Они продолжать обсуждать мирную сделку.

Об этом сообщает Associated Press.

«По словам высокопоставленного представителя администрации Трампа... Уиткофф и Кушнер встретятся с главным переговорщиком Украины Рустемом Умеровым в четверг для дальнейших переговоров», - пишет издание.

При этом AP добавило, что пока неясно, к каким итогам приведут переговоры. Дальнейших их ход зависит во многом от того, что решит администрация Трампа - усилить давление Россию или же на Украину, чтобы добиться уступок.

Мирный план США

Напомним, в ноябре США представили Украине новый мирный план по окончанию войны. Документ состоял из 28 пунктов, но был явно слишком в пользу России.

По этой причине, 23 и 30 ноября, в Женеве и Майями состоялась встреча между делегациями США и Украины, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.

Уже во вторник, 2 декабря, Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву, чтобы встретится с главой Кремля Владимиром Путиным и обсудить доработанный мирный план США.

По итогам встречи помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что компромиссы пока не найдены, но стороны продолжат работать. Также он сообщил, что помимо этого мирного плана, Вашингтон передал Москве еще 4 документа по окончанию войны.

Соответствующие формулировки были восприняты таковыми, что Путин отверг мирный план США. Но спикер Кремля Дмитрий Песков 3 декабря утверждал, что это якобы не так.

К слову, по данным Reuters, Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о «продуктивной» встрече с Путиным. Деталей особо пока нет, но Трамп несколько часов назад сказал прессе, что встреча была довольно хорошей, и у спецпредставителя и зятя сложилось впечатление, что Путин хочет закончить войну.

В среду вечером, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что украинская делегация готовится к встрече в США.

По его словам, есть постоянный контакт между всеми партнерами, а также партнерами и Украиной.

«Все сейчас происходит довольно результативно - на встречах в Женеве и во Флориде Украину слышали и к Украине прислушивались. И это важно. Рассчитываем, что и в дальнейшем будет именно так. Только с учетом интересов Украины возможен достойный мир», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что сейчас мир точно чувствует - возможность закончить войну есть, поэтому активность в переговорах надо подкреплять давлением на РФ.

