Геолог поставил крест на планах Лукашенко 8 10.03.2025, 9:59

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Добывать редкоземельные металлы в Беларуси пока нет смысла.

Заместитель генерального директора «Научно-производственного центра по геологии» Василий Колб в интервью госТВ отметил, что ряд редкоземельных металлов и элементов (молибден, тулий) был выявлен в Беларуси еще в советское время. Но залегают они «на достаточно большой глубине, 200–250 метров», поэтому говорить о промышленных масштабах их добычи пока невозможно.

Также геолог заявил, что у белорусских специалистов нет опыта добычи таких полезных ископаемых, поэтому даже для оценки перспектив месторождений – выявить глубины залеганий, подсчитать ресурсы и запасы, а также определиться с технологией извлечения – придется просить российских коллег.

«А потом уже будем смотреть, экономически вообще рентабельно, целесообразно ли дальше проводить детально работы и потом уже говорить о вопросах извлечения, добычи», – сказал он.

В Украине, добавил Колб, редкоземельные ископаемые залегают на меньшей глубине, чем в Беларуси:

«Соответственно, экономика добычи там с плюсом, у нас где-то малоэффективная либо пока нецелесообразная».

4 марта Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Юрию Шулейко «упираться» и «копать», чтобы посмотреть, «что есть у нас в земле».

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