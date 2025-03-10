Более 200 нелегальных мигрантов пытались попасть в Польшу из Беларуси

Более 200 нелегальных мигрантов пытались попасть в Польшу из Беларуси1
- 10.03.2025, 19:16
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Вблизи двух польских сел мигранты напали на пограничников.
Более 200 нелегальных мигрантов пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу в минувшие выходные.
Об этом со ссылкой на данные польских пограничников пишет RMF24.
Как отмечается, общее количество нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу в Польшу из Беларуси в начале марта, составило более 210 человек.
По данным пограничников, это четверть от всех попыток пересечения границы с начала года.
Отмечается, что вблизи польских сел Черемха и Мельник нелегальные мигранты напали на пограничников – забросали их камнями, которые они принесли с собой в рюкзаках. В одном из автомобилей они разбили окна.