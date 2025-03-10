Боец ВСУ родом из России: В Украине живу с 1999 года, туда возвращаться не хочу 10.03.2025, 20:20

Россиянин сознательно стал на защиту Украины.

В боевом подразделении «СКАЛА» воюют люди из разных уголков Украины и даже из-за ее пределов. Среди них — боец, который родился в России, но сознательно стал на защиту Украины.

Воины «СКАЛА» не ищут причин уклониться от боя, а находят возможности защищать родную землю. Это подразделение героев, которые проявляют отвагу и смелость, защищая украинское государство, информирует Цензор.НЕТ.

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