закрыть
10 марта 2025, понедельник, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Боец ВСУ родом из России: В Украине живу с 1999 года, туда возвращаться не хочу

  • 10.03.2025, 20:20
Боец ВСУ родом из России: В Украине живу с 1999 года, туда возвращаться не хочу

Россиянин сознательно стал на защиту Украины.

В боевом подразделении «СКАЛА» воюют люди из разных уголков Украины и даже из-за ее пределов. Среди них — боец, который родился в России, но сознательно стал на защиту Украины.

Воины «СКАЛА» не ищут причин уклониться от боя, а находят возможности защищать родную землю. Это подразделение героев, которые проявляют отвагу и смелость, защищая украинское государство, информирует Цензор.НЕТ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский